После взрыва на АЗС под Махачкалой ограничили подачу газа

После взрыва на АЗС поселок Новый Хушет, который находится под Махачкалой, частично обеспечивают газом для безопасности граждан. Об этом сообщают в телеграм-канале минэнерго Дагестана.

«По предварительной информации, в результате происшествия объекты газоснабжения не повреждены», – говорится в сообщении.

Мощный взрыв прогремел вечером 27 сентября. По сведениям телеграм-канала SHOT, в результате ЧП погибли минимум пять человек, среди которых ребенок. Личности жертв трагедии продолжают устанавливать. Также приводятся сведения о 15 пострадавших. В настоящее время пожар на АЗС локализован.

Ранее сообщалось о том, что в Ставропольском крае на АЗС загорелся бензовоз.