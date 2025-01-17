Из танкера «Волгонефть-239» начали первый этап откачки мазута

Морская спасательная служба Росморречфлота (Морспасслужба) начала первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239», стоящего на мели у мыса Панагия. Работа будет идти непрерывно, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

«На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной», — сказал он.

Старовойт добавил, что после того, как общий объем мазута достигнет температуры в 45 градусов, специалисты перейдут к следующему этапу — откачке груза в битумовозы. Всего задействуют до 10 единиц техники.

Работы будут выполнять только при благоприятных погодных условиях, чтобы не допустить дальнейшего разлива топлива. Откачку мазута завершат до конца января.

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Напомним, что 15 декабря в районе Керченского пролива из-за сильного шторма столкнулись два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Один моряк погиб. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.