В рамках проекта «Земля касается каждого» в интернете было опубликовано видео, снятое на дне Черного моря в районе крушения танкера «Волгонефть-239». На кадрах запечатлено серьёзное загрязнение мазутом, которое, по мнению экспертов, может вызвать новые проблемы в обозримом будущем.

С помощью подводного беспилотного аппарата специалисты изучили дно от Анапы до мыса Панагия, а также провели осмотр кормовой части танкера «Волгонефть-239». В настоящее время в районе аварии ведутся работы по отсыпке песка и строительству дамбы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения.

«Когда мы подошли к корме, оттуда вытаскивали водолаза, который был весь в мазуте. Вероятно, он работал непосредственно рядом с корпусом. Так что мазута там более чем много», — поведал участник проекта.

Эксперты выражают беспокойство по поводу того, что мазут, который осел на дно из-за низкой температуры воды (8–9 градусов), усложняет процесс устранения последствий загрязнения моря.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту первого находилось 13 членов экипажа, на борту второго — 14. Причиной аварии стал сильный шторм: суда столкнулись с ветром и волнами, достигавшими семи баллов. Экипаж обоих танкеров был эвакуирован, но один из моряков «Волгонефти-212» погиб. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Крыму введут режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море.