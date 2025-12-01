«Из торгового центра в культурный»: челябинский ТЦ национализировали

В Челябинске в национализированном торговом центре (ТЦ) на набережной реки Миасс планируют открыть филиал Национального центра (НЦ) «Россия», коворкинг и ледовый каток, сообщило издание URA.RU. Информацию подтвердили в правительстве Челябинской области.

Кроме того, в здании также могут появиться фудкорт и другие объекты инфраструктуры.

НЦ «Россия» представляет собой постоянную экспозицию, созданную на базе Международной выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ в 2023-2024 годах. Центр демонстрирует достижения страны в науке, культуре и экономике. Его главная задача — укрепление национальной идентичности и сохранение исторического наследия.

Окончательный проект перепрофилирования торгового центра пока не готов. Состав будущей инфраструктуры определят после обследования технического состояния здания и проведения проектно-изыскательных работ. Правительство области хочет создать современное общественное пространство, которое станет точкой притяжения для жителей города.

Торговый центр ранее принадлежал владельцам Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Александру Аристову и Юрию Антипову. В 2024 году ЧЭМК национализировали по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Сам торговый центр перешел в собственность Челябинской области в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Кемерово в день открытия ТЦ «Лапландия» пришло много горожан.