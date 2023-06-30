«Из удобств будет только то, что создашь сам»: боец СВО рассказал о жизни на передовой

Каждая мать, жена и сестра волнуется за своего мужчину, который отправился на фронт. Если дома любимого окружали заботой, то в окопах бойцу приходится сталкиваться с другой жизнью — без домашних борщей и уютных кроватей.

С 2014 года Андрей И. пристально следил за происходящим в Донбассе. С началом спецоперации мужчина понял, что надо идти на передовую, хотя боевого опыта у него не было.

«Я не служил в армии, но увлекался туризмом: ходил дикарем по лесам и горам, поэтому трудных условий не боялся. А своих родных я морально готовил еще задолго до СВО: мне было понятно, что рано или поздно нам придется бить фашистов на Украине», — рассказал Андрей корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наш собеседник убежден: все, что надо для жизни в полевых условиях, солдатам выдают сполна. А те, кто жалуются на отсутствие крепкого сна без любимой подушки, — просто избалованные маменькины сынки.

«Некоторые мобилизованные, которых мне приходилось встречать, не сразу понимали, куда они попали. Они ждали, что будут постоянно питаться горячей пищей и спать на большой кровати, но это фронт. Здесь из удобств будет только то, что создашь ты сам. Из еды на задании — сухпайки, а вместо подушки — мешок от спальника, куда ты сложил одежду», — отметил Андрей.

Солдату приходилось слышать, что мобилизованным якобы недодают одежду, лекарства или оборудование. Но он сам сталкивался совершенно с другим: кроме того, что выдает армия, дополнительно приходит помощь от россиян, где есть практически все: от мочалок до тепловизоров.

«Из того, что можно взять из дома — это хорошее термобелье, теплые штаны, носки и сигареты. Курильщикам приходится туго, потому что украинские марки невозможно курить, как будто вместо табака сено лежит», — добавил доброволец.

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