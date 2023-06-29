«Судьба замполита до сих пор неизвестна»: командир отвлек внимание отряда ВСУ и спас подчиненных

Молодой офицер Михаил Новиков успел пробыть на спецоперации меньше трех месяцев, но успел многое сделать для своей страны. Когда большинство его сослуживцев погибло, Новиков продолжил вести за собой людей и стал разведчиком.

С первых дней СВО Михаил отправился на борьбу с нацизмом. Бои были жестокие, его воинская часть в первые недели спецоперации несла ощутимые потери. Вместе с Михаилом осталось всего четверо парней, и он много раз отправлялся в разведку. Как рассказала нашему корреспонденту мать офицера Елена, за ее сыном началась охота.

«Именно он лишил ВСУ нескольких их главных командиров. Миша и еще три офицера двигались к своим ребятам несколько дней, обходя врага, узнавая информацию о его местонахождении. Когда они зашли в одну деревню, то увидели больше 50 наемников ВСУ», — сказала Новикова, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Российские солдаты поняли, что это наемники, потому что у них на руках были повязки разных цветов: выходцев из Польши, Грузии, США и других стран. Все были хорошо экипированные, с телефонами и квадрокоптерами, продолжила Елена.

«Его замполит, который руководил на тот момент, сказал, чтобы Миша и еще двое спрятались в дровнике. Выхода не было. Они спрятались, а дровник был совсем небольшой, старый. Миша говорил, что в любую минуту их могли раскрыть. В живых бы точно не оставили, так как его искали ВСУ», — отметила наша собеседница.

Как сказала мать бойца, стоя в дровнике, ребята услышали крики. Оказалось, что замполит отвлек внимание ВСУ на себя, чтобы спасти Новикова и еще двоих. Ему было около 40 лет, у него остались жена и дети. Перед тем, как отправить сослуживцев в дровник, он сказал: «Вы еще совсем не успели пожить». Судьба его до сих пор неизвестна.

«Как только Миша приехал в отпуск, он неоднократно искал замполита. Тогда около пяти часов ребята провели стоя. Нельзя было даже двигаться. В этот момент Миша начал решать сам, как же им выбираться. Он говорил: «Если бы нас раскрыли, у нас была граната, чтобы забрать и их жизни тоже», — сказала мать.

Как только загнанные в угол офицеры собрались уже выходить, наша армия стала обстреливать ВСУ. Украинцы начали собирать вещи и отступать. Так Новиков и еще двое ребят выбрались в конце марта. На границе их привели в порядок.

«После осмотра врача оказалось, что Миша болел пневмонией. Ему сделали нужные уколы. А к Пасхе он уже приехал домой на побывку», — вздохнула Новикова.

Полную историю бойца Михаила Новикова читайте здесь.