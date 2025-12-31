Из Устюга в Воркуту: интерактивная карта показала маршрут новогоднего путешествия Деда Мороза

Новогоднее турне главного волшебника страны официально началось. В последний день года Дед Мороз стартовал в свое традиционное путешествие по России, отправившись в путь из своей официальной резиденции в Великом Устюге.

Полет сказочных саней теперь можно отследить в режиме реального времени. Специально для этого на платформе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) была запущена интерактивная карта. Согласно данным с нее, маршрут Деда Мороза пролегает через все 11 часовых поясов России. В настоящее время волшебный экипаж держит курс в сторону Воркуты.

Министр транспорта России Виталий Савельев взял логистику праздника под особый контроль. Он поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову лично обеспечить безопасность передвижения зимнего волшебника. Эта мера гарантирует, что все дети страны без исключения получат свои долгожданные подарки точно в срок.

Ранее сообщалось, что в Москве взлетели цены на вызов Деда Мороза и Снегурочки в канун Нового года.