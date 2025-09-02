Из Владивостока в Москву 20 часов не могут вылететь десятки пассажиров

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву, который должен был вылететь из Владивостока, был задержан почти на 20 часов по техническим причинам, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура через свой Телеграм-канал.

Ведомство сообщает, что в ожидании отправления находятся 172 пассажира, среди которых восемь несовершеннолетних.

«В международном аэропорту Владивосток имени В. К. Арсеньева по техническим причинам задержан вылет рейса Владивосток — Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 17:30 (10:30 мск) 1 сентября», — говорится в сообщении.

Рейс запланирован на 2 сентября в 13:30 по местному времени (06:30 по московскому времени). Авиакомпания обеспечила пассажиров всеми необходимыми услугами.

Приморская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

