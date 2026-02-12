Из врача превратят в дирижера: Минтруд принял новый стандарт для врачей скорой помощи

Минтруд России утвердил новый профессиональный стандарт для врачей скорой медицинской помощи. Документ за номером 634н кардинально расширяет функционал медиков, превращая их из сугубо лечащих специалистов в управленцев на месте происшествия, пишет stolica58 .

Ключевое нововведение касается работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Теперь врач скорой обязан не только оказывать помощь, но и проводить медицинскую сортировку пострадавших: мгновенно распределять людей по степени тяжести состояния и очередности эвакуации. В профстандарт впервые официально вписано понятие «эвакуационная петля» — схемы, позволяющей бесперебойно вывозить раненых из очага бедствия. Координация действий других медиков и взаимодействие с экстренными службами становятся прямой обязанностью рядового сотрудника бригады.

Одновременно с усложнением задач Минтруд упростил вход в профессию. Прежнее требование об обязательном окончании ординатуры по профилю «скорая помощь» отменено. К работе на линии теперь допускаются специалисты, имеющие диплом по направлениям «лечебное дело» или «педиатрия» и прошедшие аккредитацию. Это решение призвано закрыть кадровый голод и привлечь на скорую врачей общей практики.

Эксперты отмечают, что новый стандарт фактически приравнивает гражданскую скорую помощь к службам экстренного реагирования в условиях техногенных катастроф и терактов. В документе подчеркивается: врач обязан на месте идентифицировать признаки чрезвычайной ситуации и действовать по протоколам, ранее применимым только в военно-полевой медицине. Приказ уже вступил в силу, и теперь региональным станциям скорой предстоит перестраивать работу под ужесточенные требования.

