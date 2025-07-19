Из-за ЧП в Ростовской области задержали 75 поездов РЖД

Из-за инцидента, произошедшего на участке Лихая-Замчалово в Ростовской области, наблюдаются задержки в движении 75 пассажирских составов, принадлежащих АО «Федеральная пассажирская компания». Данная информация была распространена через телеграм-канал компании-перевозчика. Отмечается, что задержки затрагивают маршруты, соединяющие Южный и Северо-Кавказский федеральные округа с другими регионами Российской Федерации.

В заявлении «Федеральной пассажирской компании» подчеркивается, что железнодорожники прилагают максимум усилий для минимизации отставания пассажирских поездов от расписания. Персонал поездных бригад оказывает всемерную поддержку и помощь пассажирам, оказавшимся в затруднительной ситуации.

В ночь на 19 июля российские средства ПВО успешно отразили массированную атаку дронов на Ростовскую область. В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов были повреждены линии электропередач в районе станции Лихой, что привело к обесточиванию грузовых и пассажирских поездов.

К 9:19 утра РЖД возобновили движение поездов, использующих электротягу, на отрезке Лихая-Замчалово. Ремонтные бригады продолжали проведение восстановительных работ в течение всего дня.

Для пассажиров задержанных поездов на станциях Ростов Главный, Лихая, Каменская, Зверево, Новочеркасск, Миллерово, Шахтная, Россошь, Лиски и Волгоград была организована выдача питьевой воды и наборов с продуктами питания.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили третий вражеский БПЛА, летевший на Москву за полчаса.