Из-за чрезмерной популярности: исполнительнице хита «Сигма Бой» пришлось уйти на домашнее обучение
Певица Маша Янковская ушла из школы на домашнее обучение
Певица Маша Янковская, которая совместно со Светланой Чертищевой исполнила популярную композицию «Сигма Бой», пришлось уйти из школы и перевестись на формат домашнего обучения. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».
Юная певица выступила на ПМЭФ. Она рассказала о том, что после обретения популярности, столкнулась с мощной волной хейта. Ее даже называли 40-летней теткой. Главным минусом стало очень повышенное внимание со стороны других детей. По этой причине 12-летней Янковской даже пришлось покинуть школу и перевестись на дистанционное обучение.
«Однажды выломали дверь в кабинете биологии и закричали: „Сигма Бой“», — привела артистка пример неадекватного поведения со стороны других детей.
Примерно с такой же реакцией сталкивалась и Чертищева, ей также пришлось покинуть учебное заведение.
Ранее сообщалось о появлении на ПМЭФ телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Знаменитость провела выступление на одной из вечеринок в рамках мероприятия и блеснула экстравагантным поведением. Так она взялась искать жениха и предложила потенциальным ухажерам оплатить ей авиаперелет.