Из-за чрезмерной популярности: исполнительнице хита «Сигма Бой» пришлось уйти на домашнее обучение

Певица Маша Янковская, которая совместно со Светланой Чертищевой исполнила популярную композицию «Сигма Бой», пришлось уйти из школы и перевестись на формат домашнего обучения. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Юная певица выступила на ПМЭФ. Она рассказала о том, что после обретения популярности, столкнулась с мощной волной хейта. Ее даже называли 40-летней теткой. Главным минусом стало очень повышенное внимание со стороны других детей. По этой причине 12-летней Янковской даже пришлось покинуть школу и перевестись на дистанционное обучение.

«Однажды выломали дверь в кабинете биологии и закричали: „Сигма Бой“», — привела артистка пример неадекватного поведения со стороны других детей.

Примерно с такой же реакцией сталкивалась и Чертищева, ей также пришлось покинуть учебное заведение.

Ранее сообщалось о появлении на ПМЭФ телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Знаменитость провела выступление на одной из вечеринок в рамках мероприятия и блеснула экстравагантным поведением. Так она взялась искать жениха и предложила потенциальным ухажерам оплатить ей авиаперелет.