«Кто главный за ветродуй»: Бузова в прозрачном платье пришла на ПМЭФ

Ольга Бузова выступила на одной из вечеринок в рамках Петербургского международного экономического форума. Она отличилась на мероприятии экстравагантным поведением, о нем рассказал портал Super.ru.

Артистка исполнила песню со сцены, при этом она была одета в очень короткое платье. Гонявшие воздух установки все время потоком норовили поднять ей подол, на что певица отреагировала с юмором.

«Кто главный за ветродуй? Он явно обладает хорошим вкусом. Я до сих пор не замужем, если что», — обратилась она к залу.

Позже она и вовсе занялась поиском богатого жениха, предложив кому-нибудь оплатить ее авиаперелет. Желающий нашелся быстро, им оказался 18-летний юноша. При этом присутствовали и другие знаменитости. Так в зале отметили Анну Седокову, которая подпевала Бузовой.

Ранее телеведущая Сябитова объяснила постоянные поиски жениха Бузовой. Она заявила, что знаменитость не умеет выбирать правильных партнеров. По этой причине она превращается в мамочку или живой кошелек. Ей вечно попадаются альфонсы или те, кто хочет за ее счет пробиться в шоу-бизнес.