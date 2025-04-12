Из-за коробки со сладостями в Японии остановили движение поездов

12 апреля около 07:00 утра (01:00 мск) на платформе центральной железнодорожной станции японского Киото обнаружили коробку, полностью обмотанную желтой изолентой.

Находка вызвала хаос в связи с усиленными мерами безопасности из-за торжественной церемонией открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке, сообщил телеканал NHK.

Всех пассажиров эвакуировали, а движение поездов было остановлено.

На место вызвали группу по обезвреживанию взрывчатых веществ. В результате выяснилось, что в коробке были сладости и другие предметы, которые не представляли никакой опасности.

Отмечается, что в субботу, 12 апреля, в регионе Кансай будет проходить церемония открытия ЭКСПО-2025, в которой примут участие император Нарухито и императрица Масако, наследный принц Акисино с женой, члены правительства и другие высокопоставленные лица.

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