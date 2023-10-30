Из-за недостатка людей украинские военкоматы повысили средний возраст призывников
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На Украине военкоматы повысили средний возраст призывников из-за недостатка людей в войсках. Подробности сообщает РИА Новости.
Как сообщает журнал Time, военкоматы оказались вынуждены повысить возраст призываемых солдат до 43 лет. Журналисты уверены, что причиной, по которой стране пришлось пойти на этот шаг, являются большие потери в рядах ВСУ. Журнал приводит слова помощника Зеленского, заметившего, что возрастные призывники не такие сильные, как молодежь, и работать с ними гораздо труднее.
Недостаток кадров отмечал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он сообщал, что мобилизационные резервы Украины полностью использованы, а военные просят поменять состав армии на фронте.