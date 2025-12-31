Из-за остановки поезда Ростов-Адлер на Кубани задерживаются 18 пассажирских составов

Фото: [ Двухэтажный поезд Москва — Воронеж отправился в первый рейс/Медиасток.рф ]

Скорый пассажирский поезд №442 «Ростов-Адлер» был задержан по техническим причинам. Эту информацию пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) опубликовала в своем телеграм-канале в среду, 31 декабря.

Согласно обнародованной информации, состав был вынужденно остановлен в 02:05 ночи в Краснодарском крае, между железнодорожными станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская.

Сообщается, что данная задержка поезда привела к тому, что расписание движения 18 пассажирских составов было нарушено. Отставание от графика достигает пяти часов.

«Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов», — отмечается в сообщении СКЖД.

