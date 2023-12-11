Из-за отсутствия отопления в домах в горокруге Электросталь ввели режим ЧС

В городском округе Электросталь ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия отопления в домах. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказала глава округа Инна Волкова, котельная работает некачественно и постоянно не нагревается до положенной нормы. В связи с этим власти округа приняли решение ввести на его территории режим ЧС, который начал действовать уже с 11 декабря.

Сообщается, что без должного уровня тепла остались квартиры на восточной стороне округа Электросталь. Проблемы связали с некачественной работой котельной. Волкова отметила, что температурный график не удается соблюдать, ответственная организация делает все для стабилизации, но достичь нормативов не получается.