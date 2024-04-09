Из-за подтоплений в Курганской области остановили плановую госпитализацию

Во всех населенных пунктах Курганской области, которые могут быть затоплены (речь идет о тех населенных пунктах, которые находятся в зоне возможного затопления), приостановили плановую госпитализацию.

Об этом сообщают власти региона в своем официальном канале в социальных сетях во вторник, 9 апреля. По официальной информации, такое решение было принято в связи с ухудшением паводковой обстановки: теперь в медучреждениях Кургана и округов, находящихся в зоне риска, приостановят плановую госпитализацию.

Уточняется также и то, что другая помощь – неотложная стационарная и экстренная – будет продолжаться оказываться населению. Позже канал SHOT сообщил о том, что уровень реки Тобол уже приблизился к критической отметке, вода продолжает прибывать. В Звериноголовском округе власти, уточняет канал, начинают эвакуацию граждан.