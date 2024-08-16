Из-за ракетных атак в Керчи ввели ЧС муниципального уровня

Чтобы устранить последствия ночной ракетной атаки, керченские власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

На время действия режима власти ограничили автомобильное движение на участке Советской улицы. ГУП РК «Вода Крыма» обещает взять на себя обязательства по транспортировке воды в центр города.

Представители администрации не уточняют, какие объекты получили повреждения. Отмечают только, что ситуация в городе стабильная, и все ведомства работают по привычному распорядку.

Средства противовоздушной обороны России ночью 16 августа отразили массированный удар армии ВСУ американскими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все снаряды ликвидированы, заявили сотрудники Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о том, что армия ВСУ лишилась 14,5 тыс. боевиков за последнюю неделю.