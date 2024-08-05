Из-за разрыва контрактов со странами Запада «Роскосмос» потерял 180 миллиардов

Потери «Роскосмоса» из-за отказа стран Запада от ранее заключенных контрактов составили 180 миллиардов рублей. Об этом пишет «Интерфакс» , ссылаясь на слова первого замгендиректора Андрея Ельчанинова в понедельник, 5 августа.

Фактически, в такую стоимость оценивается отказ стран Запада от контрактов с «Роскосмосом», уточнил Ельчанинов. Это произошло после того, как на Украине началась спецоперация, а потом стало меняться и взаимодействие во всех сферах.

Но в «Роскосмосе» заявили, что сейчас идет активное переориентирование на новые направления – среди них и страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Фактически, уже поставлена задача возвратить досанкционный объем экспорта, и для этого есть хорошие перспективы.

Напомним, ранее появилась информация о том, что во время возгорания газовой смеси в Башкирии погибли трое. Подробнее в материале.