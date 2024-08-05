Во время возгорания газовой смеси на предприятии в Башкирии погибли трое

Три человека погибли во время возгорания газовой смеси на предприятии в Башкирии. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону вечером понедельника, 5 августа, возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований безопасности опасных объектов, которые повлекли гибель двух и более человек.

Согласно предварительной версии следствия, в момент ЧП проводились работы по демонтажу старого трубопровода в одном из производственных зданий на предприятии, и в этот момент загорелась газовоздушная смесь.

Три работника предприятия получили настолько сильные ожоги, что их смерть наступила мгновенно. На место происшествия выехали следователи СКР и криминалисты, полицейские, спасатели и представители других экстренных служб. Причины возгорания будут установлены позднее.

Напомним, ранее сообщалось о стремлении Ирана нанести удар по Израилю. Подробнее в материале.