Из-за украинских обстрелов ДНР пострадали десятки людей

За неделю с 20 по 26 ноября, по данным аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, 31 житель республики был ранен в результате украинских обстрелов. Есть и погибшие, сообщает Морозова в своем канале.

Известно, что из-за украинских атак по территориям ДНР за неделю погибло два человека – это были взрослые, оказавшиеся рядом с местами обстрелов. Травмы и ранения получил 31 гражданин, мирный житель республики, среди этого числа шестеро детей.

За все время украинской агрессии в ДНР погибло 9 102 человека, среди них 232 ребенка. Пострадали же больше 13 тысяч мирных граждан.