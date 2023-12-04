Из-за украинского обстрела в Донецке ранен человек

Мирный житель Донецка получил ранения в результате обстрела со стороны Украины во второй половине дня понедельника, 4 декабря. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

По данным официального канала представительства, обстрел пришелся на Петровский район города, в результате чего травмы получил 30-летний мужчина, который оказался в это время рядом с местом инцидента.

Напомним, что ранее уточнялось, что украинцы вели обстрел ракетами из РСЗО, а Петровский район наиболее отдален от центра города.