Из-за урагана в Крыму создан оперштаб

В Крыму в связи с ухудшением погодных условий вечером воскресенья, 26 ноября, создан оперштаб. Об этом в своем официальном канале сообщил глава Сергей Аксенов.

Согласно официальным данным, все экстренные службы, члены крымского правительства находятся на прямой связи. Сейчас ведется работа в режиме повышенной готовности.

В воскресенье ветер в Крыму достигал 40 метров в секунду, дороги затапливало. На море наблюдается шторм.