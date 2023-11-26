Из-за «урагана века» в Крыму понедельник объявили выходным днем
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
В Крыму вечером воскресенья, 26 ноября бушует настоящий ураган. Отдельные порывы ветра достигают 40 метров в секунду, топит трассы, людей эвакуируют.
Раньше этот ураган века изрядно «потрепал» Турции, там несколько человек погибли. В Крыму на данный момент эвакуировали жителей Евпатории, там же затопило трассу, падают деревья и вылетают окна.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, учитывая, что пик непогоды еще далеко не пройден, понедельник 27 ноября будет выходным днем. Кстати, людям советуют не выходить из домов.