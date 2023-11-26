Из-за «урагана века» в Крыму понедельник объявили выходным днем

Раньше этот ураган века изрядно «потрепал» Турции, там несколько человек погибли. В Крыму на данный момент эвакуировали жителей Евпатории, там же затопило трассу, падают деревья и вылетают окна.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, учитывая, что пик непогоды еще далеко не пройден, понедельник 27 ноября будет выходным днем. Кстати, людям советуют не выходить из домов.