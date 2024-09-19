Ливан ужесточил меры безопасности в самолетах после серии взрывов

Новые правила касаются перевозки багажа и ручной клади. Пассажиры теперь не смогут взять с собой пейджеры и рации. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на источник в иностранных СМИ.

После двух дней мощных взрывов в Ливане, из-за которых пострадали более 4 тыс. человек и несколько десятков погибли, власти страны приняли решение запретить перевозку в самолетах пейджеров и раций. Эта мера направлена на обеспечение безопасности в воздушном пространстве.

Особенно пострадало движение «Хезболла». Около 500 его членов получили ранения. Отмечается, что многие из них потеряли зрение. Сама организация обвинила в произошедшем Израиль и пригрозила «тяжелой расплатой».

Ранее появилась информация о том, что Израиль заранее открыл подставную компанию по производству пейджеров с взрывчаткой.