Из-за завышения цен на топливо ФАС возбудила дела на АЗС и нефтебазы
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
ФАС России возбудила сразу несколько дел в отношении независимых АЗС и нефтебаз в связи с сильным завышением цен на топливо.
Об этом стало известно 4 октября, и официальное сообщение было опубликовано правительством России.
Такое решение – о возбуждении сразу нескольких антимонопольных дел - было принято после проведенной ведомством проверки завышенных цен на топливо независимых АЗС и нефтебаз.