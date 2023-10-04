Из-за завышения цен на топливо ФАС возбудила дела на АЗС и нефтебазы

ФАС России возбудила сразу несколько дел в отношении независимых АЗС и нефтебаз в связи с сильным завышением цен на топливо.

Об этом стало известно 4 октября, и официальное сообщение было опубликовано правительством России.

Такое решение – о возбуждении сразу нескольких антимонопольных дел - было принято после проведенной ведомством проверки завышенных цен на топливо независимых АЗС и нефтебаз.