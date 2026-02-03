Из Зарайска с любовью: Собянину предложили добавить частичку Подмосковья на новую станцию метро

Московский метрополитен готовится к уникальному событию: впервые за более чем семь десятилетий Кольцевая линия получит новую станцию. Она будет носить имя Федора Михайловича Достоевского. Как сообщалось ранее, ее архитектурная концепция, выдержанная в стилистике ар-деко, уже получила официальное утверждение. Об этом сообщает REGIONS .

Мэр Москвы Сергей Собянин, представляя проект, отметил, что дизайн призван объединить «монументальность первых линий московского метро и имя великого писателя». Интерьеры обещают быть светлыми и торжественными, с выразительными колоннами, сложными потолочными конструкциями и художественным каменным полом.

Центральным художественным элементом станции станут масштабные панно. На них будут изображены четыре города, сыгравших ключевую роль в судьбе Достоевского: Москва, Санкт-Петербург, Тверь и Старая Русса. Работу над их созданием поручили мастерам Российской академии художеств.

Однако дискуссия о художественном наполнении станции получила неожиданное развитие. После публикации деталей проекта в социальных сетях, в комментариях от телеграмм-канала «Залечь на дно в Зарайске» прозвучала инициатива. Авторы предложили рассмотреть возможность включить в оформление и пейзажи подмосковной деревни Даровое, родового имения, где будущий писатель проводил летние месяцы в детские годы. Это место исторически связано с Зарайским краем и биографией классика.

Будет ли учтено это предложение и появятся ли знакомые зарайские виды в интерьере новой станции — вопрос открытый. Пока же проект развивается в рамках утвержденной концепции, готовясь вписать новую страницу в историю московской подземки.

Ранее сообщалось, в московском метро начнут досматривать не только сумки, но и телефоны.