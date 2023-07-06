«Избавиться от установки, что с ним может что-то произойти»: стало известно, как не навредить ребенку чрезмерной заботой
Психолог Метальникова объяснила, как страхи матери влияют на психику ребенка
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Многие молодые мамы переживают за здоровье ребенка и зачастую боятся доверить свое чадо даже близким родственникам.
Психолог Александра Метальникова объяснила, как наличие таких страхов у матери может повлиять на ребенка, и почему с ними необходимо бороться.
«Невозможно вырастить психически здорового ребенка, если он не будет контактировать как с другими взрослыми, так и с другими детьми», — заявила психолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ребенка, по словам собеседницы, стоит окружить помощью любых взрослых, так как маме очень важно заботиться о себе.
«Очень советую разобраться со всеми страхами, касающимися ребенка, и избавиться от установки, что с ним может что-то произойти, если он окажется в чужих руках», — пояснила Метальникова.
В данном случае, продолжила психолог, матери важно находиться в расслабленном состоянии, потому что большинство всплывающих в голове угроз для ребенка на самом деле — лишь воображение переживающего родителя.
А о том, как одиночество влияет на психическое развитие ребенка, читайте здесь.