«Избегайте высокой травы и каменистых участков»: как уберечь собаку от укуса змеи во время прогулки

Укус змеи может быть опасным для питомца и вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Нередки случаи, когда такой инцидент вовсе приводил к гибели собак. Кинологи назвали несколько способов, которые могут помочь уберечь питомца от укуса змеи.

Если вы знаете, что в вашем районе есть змеи, избегайте прогулок в тех местах, где они могут обитать. Чаще всего это высокая трава или каменистые участки. Обычно там устанавливают соответствующие таблички.

«Следите за своим питомцем во время прогулки и не давайте ему бегать на расстояние от вас. Не позволяйте четвероногому другу рыть ямы и подходить к водоемам. Лучше всего, если с собой у вас будет поводок», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» кинолог Анна Чернец.

Существуют специальные жилеты, которые защищают животных, в том числе от укусов змей. Они не станут панацеей, но могут снизит риск для небольшой собаки.

«Очень важно обучить своего питомца не взаимодействовать с нежелательными объектами. Собака должна знать команды «стой», «фу» и тому подобные», – акцентирует эксперт.

В случае если ваш питомец был укушен змеей, необходимо немедленно отвезти его к ветеринару.

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