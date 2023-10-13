Избежать неопределенности: родственникам полицейских, погибших на СВО, дадут деньги на жилье

Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому близкие родственники погибших в ходе СВО бывших сотрудников полиции и других ведомств смогут получить единовременную социальную выплату (ЕСВ) на приобретение или строительство жилья, пишут «Известия».

До этого право на получение этих денег имели только служащие МВД, которые получили увечья в период прохождения службы, но не те, кто перешел на военную службу.

Как пояснил заведующий МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов, дополнительно выплата должна предоставляться близким сотрудника, который был уволен со службы, но состоял на учете на получение ЕСВ и погиб в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании.

«Помимо указанных, соцвыплата должна быть предоставлена в течение года близким тех сотрудников, служба которых была приостановлена. Под близкими соответственно понимаются члены семьи сотрудника и его родители. ЕСВ подлежит разделу между ними в равных частях. Но нахождение сотрудника на учете на получение ЕСВ является обязательным условием для получения выплаты его близкими», — разъяснил Филиппов.

По его словам, предлагаемый механизм позволит избежать правовой неопределенности в части получения данной выплаты после гибели служащего.

Ранее выяснилось, как государство уравняет права всех бойцов.