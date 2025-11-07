«Избиение по обоюдному согласию»: в Краснодаре школьницу допрашивают за организацию «бойцовского клуба»

В Краснодаре правоохранительные органы задержали школьницу по подозрению в организации так называемого бойцовского клуба для подростков. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Kub Mash сообщила «Лента.ру».

Поводом для задержания послужил допрос, проведенный из-за избиения 14-летней знакомой школьницы.

По имеющейся информации, драка между подростками происходила по взаимному согласию всех ее участников. Задержанная проживает с отцом и находится на домашней форме обучения. Ранее девочка уже состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Накануне телеграм-канал Baza сообщал, что жители Краснодара возмущены регулярными драками, которые подростки устраивают во дворах жилых домов. Основная проблема — отсутствие камер видеонаблюдения, которые смогли бы зафиксировать инциденты.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 20 фигурантов дела о массовой драке в Москве.