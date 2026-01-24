«Избил у двери и направил пистолет на детей»: конфликт из-за детского шума в Одинцове едва не закончился трагедией

В подмосковном Одинцове произошел бытовой конфликт, который едва не привел к трагедии, пишет Mash. Там 33-летний боец ММА, работающий охранником и личным водителем, пришел выяснять отношения с соседом-стилистом, живущим этажом выше.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, что в момент, когда стилист открывает дверь, нападавший несколько раз ударяет его по голове прямо на пороге квартиры. Все это происходило на глазах у жены и двоих маленьких детей пострадавшего — трехлетнего сына и полуторагодовалой дочери.

После драки мужчина ушел к себе. Когда стилист подошел к его квартире, дверь резко распахнулась, и сосед вышел с пистолетом в руках. Он направил оружие на мужчину и стал кричать, что «пристрелит» его и всю его семью. Конфликт разрешил другой сосед, который вырвал пистолет из рук агрессора.

На место прибыл наряд полиции и скорая помощь. Стилиста с сотрясением мозга и ушибами доставили в больницу. Отмечается, что его дети после пережитого ужаса несколько ночей не могли спать и находились в состоянии сильнейшего стресса.

Как выяснилось, конфликт между соседями тянулся с 2023 года. Сначала нападавший жаловался на шум от ремонта, затем — на топот, игрушки и детский плач. Он неоднократно угрожал жалобами в органы опеки и хвастался своими «связями», чтобы запугать семью.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах соседи возмущены шумным чихам в МКД.