«После 22:00 вообще не дышим»: в Люберцах жители ищут управу на чихающего соседа

Конфликт жильцов многоквартирного дома в Люберцах стал иллюстрацией того, до каких крайностей могут доходить споры о тишине. В социальных сетях появилась фотография записки, адресованной соседу, с требованием не чихать громко по ночам. Юрист Елизавета Королькова в беседе с REGIONS рассказала, могут ли оштрафовать человека за шумные физиологические процессы.

Автор послания, живущий в доме по улице Юности, пожаловался, что не может заснуть под звуки «ааапчии!». Этот случай вызвал оживленное обсуждение, в котором одни пользователи делились историями о шумных соседях, а другие предлагали практические решения, такие как установка шумоизоляции.

«Дорогой сосед, можно не орать, когда чихаешь? Или рот закрывать по ночам. Засыпать под «ааапчии!» уже достало!», — говорится в записке.

Кто-то согласился с автором послания, но все-таки многие пришли к выводу, что есть неконтролируемые звуки и шумы, и ничего с этим не сделаешь.

Другой горожанин не оценил претензии соседа и пошутил, что после 22.00 жизни в доме вообще быть не должно.

«В общем дышим шепотом, а после 22:00 вообще не дышим», — пошутил горожанин Александр Р.

С юридической точки зрения, как пояснила юрист Елизавета Королькова, привлечь к ответственности за естественные физиологические процессы — чихание, кашель или плач ребенка — практически невозможно. Законодательство, в частности региональные акты о тишине, направлено на борьбу с умышленным и систематическим нарушением покоя. В Московской области, как и в большинстве регионов, действуют «часы тишины»: с 23:00 до 07:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные.

Под запрет в это время попадают действия, создающие регулярный шум: использование усилителей звука, проведение ремонта, громкое пение или крики. Если же конфликт вызван постоянными скандалами или шумом, нарушающим покой, это может стать основанием для официальной жалобы в управляющую компанию или даже для судебного иска.

Эксперт советует в первую очередь пытаться решать такие вопросы путем мирных переговоров, а в случае неудачи — обращаться к букве закона, которая четко разделяет бытовое раздражение и реальные правонарушения.

