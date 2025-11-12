Избили и окунули в снег: в Хабаровске трое подростков напали на восьмилетнюю девочку

В Хабаровске произошел вопиющий случай жестокости среди несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе МВД Хабаровского края.

В Краснофлотском районе города трое подростков напали на восьмилетнюю девочку, учащуюся во втором классе. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на произошедшее. Сотрудникам полиции удалось установить личности всех участников инцидента.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку обстоятельств случившегося. К расследованию также подключились сотрудники Следственного комитета России (СКР), которые проверяют действия должностных лиц органов, отвечающих за профилактику преступлений среди несовершеннолетних.

Как выяснили правоохранители, конфликт между детьми продолжался около полугода. Причиной травли стала внешность девочки, которая подвергалась постоянным насмешкам и издевательствам. Словесные оскорбления постепенно переросли в физическое насилие, кульминацией которого стало жестокое избиение ребенка.

