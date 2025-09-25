Избитая на глазах у ребенка женщина рассказала, с чего начался конфликт с неадекватом

Конфликт в подольском магазине, закончившийся избиением женщины, начался с угроз и оскорбления ребенка с особенностями развития. Как рассказала пострадавшая в эксклюзивном интервью REGIONS, пятилетний сын капризничал на кассе самообслуживания, что жутко взбесило незнакомца.

Как рассказала собеседница, незнакомый мужчина наклонился к мальчику и пригрозил: «Заткнись, иначе я тебе пасть сломаю». После возмущенной реакции матери агрессор ушел, но на выходе из магазина ситуация переросла в физическое насилие.

«Ребенок шел за мной и капризничал и мужчина опять сказал "Заткнись". Я попросила его успокоиться, а он мне сказал: "Пошла и ты, и твой выродок". Я послала его в ответ, он меня ударил в лоб. С пакетами я попыталась его пнуть, он вернулся и несколько раз ударил рукой. Потом ушел», — вспоминает мать ребенка.

Женщина отмечает, что ранее видела этого человека в магазине, но он никогда не привлекал внимания таким поведением.

