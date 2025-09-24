В Уфе отец избитого мигрантами мальчика-инвалида намерен добиться их депортации

Отец избитого 14-летнего подростка с инвалидностью намерен добиться депортации выходцев из Таджикистана, которые похитили и избили его сына после футбольного матча в Башкортостане, сообщил «Абзац».

Инцидент произошел в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Радуга» под Уфой. Подростку удалось вырваться и убежать. Родители сразу же доставили его в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у школьника перелом руки, сотрясение головного мозга и повреждение челюсти. На данный момент мальчик продолжает находиться в больнице.

По словам отца пострадавшего, никаких извинений со стороны семейства нападавших они не получили. К расследованию инцидента подключился Следственный комитет России (СКР).

Мужчина подчеркнул, что он намерен добиваться тщательной проверки гражданства всех представителей диаспоры в СНТ с последующей депортации виновных. По его словам, проблема неадекватного поведения приезжих в районе существовала и раньше, но никакой реакции от властей регионе не было.

После того как информация о происшествии получила широкий общественный резонанс, все мигранты в округе, по свидетельствам местных жителей, попрятались по домам.

Ранее сообщалось, что в российском регионе силовики накрыли массовое торжество на 620 человек.