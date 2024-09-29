Избитая пенсионерка из Ульяновска рассказала о нападении неадеквата

Пожилая женщина, продающая цветы на улице, рассказала об избиении буйным мужчиной. В беседе с KP.RU (Ульяновск) она подтвердила, что никакого конфликта с прохожим перед нападением не было.

Валентина Алексеевна в прошлом работала учителем музыки. С 2011 года стала продавать цветы на проспекте 50 лет ВЛКСМ. Это позволяло ей получать небольшой доход, прежде с ней не случалось неприятностей. Однако недавние события шокировали не только ее и очевидцев, но и всю страну. На опубликованных роликах видно, как здоровый амбал наносит удар за ударом по цветочнице, словно без причины. Сама старушка подтвердила, что видела мужчину первый раз и не знает причин его агрессии.

«Вечером пошла продавать всего лишь один букет. Народу проходило мало, никому не надо было. Вдруг он подошел и все началось. Спросил меня — что тут сидишь? Я опешила, но смолчала. И тут он начал наносить удары. А потом он просто скрылся», — со слезами на глазах рассказывает старушка.

В тот же день Валентина обратилась в полицию и больницу. Правоохранители нашли агрессора и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Пострадавшей диагностировали ссадины и синяки, ничего угрожающего здоровью. Однако теперь женщина боится возвращаться на прежнюю точку, плюс ко всему, обострилась гипертония на фоне стресса.

Ранее сообщалось, что хулиган из Ульяновска объяснил свой поступок и принес невнятные извинения.