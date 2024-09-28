Житель Ульяновска невнятно объяснился за избиение пенсионерки на улице

Мужчина, избивший пожилую продавщицу цветов на улице Ульяновска, невнятно извинился и объяснил свой поступок в отделении полиции. Его комментарий публикует Baza.

Задержанным оказался 46-летний ульяновец. Он не смог объяснить, зачем несколько раз ударил бабушку у продуктового магазина, которая торговала цветами.

«Нанес три удара. Так получилось. Прошу прощения», — заявил задержанный.

Mash уточняет, что неадекват скрывался неделю после избиения бабушки. Судя по соцсетям, мужчина имеет пагубное пристрастие к алкоголю, фотографироваться в ТЦ и носит футболки с сомнительными утверждениями в стиле «Царь, просто царь».

За содеянное мужчине предстоит ответить по уголовное статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Воскресенске возбудили уголовное дело после избиения подростками местного жителя.