Избитый и лишившийся дорогой куртки Паша Техник не стал жаловаться в полицию

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) объяснил, почему не стал жаловаться в полицию после того, как его избили и отняли куртку за 250 тысяч рублей вместе с дорогим телефоном. Об этом пишет «Газета.ру» .

Паша Техник заявил, что смутно помнить происходящее накануне. Он заявил, что его ударили по голове неизвестные, а затем сняли с него куртку за 250 тысяч рублей. Внутри одежды лежал iPhone 15 Pro.

По словам скандального рэпера, ему и друзьям удалось найти нападавших и договориться о возвращении вещей. Однако агрессоры отрицают, что внутри куртки был телефон. Если компания не вернет смартфон, тогда Техник собирается уже прибегнуть к помощи полиции.

«Травма, по голове ударили, но я так смутно помню. Я пил шампанское. <...> У меня одна проблема — у меня телефон 15 iPhone Pro обычный, он был в куртке, но они говорят, что его там нет. Да я вот думаю, на самом деле, есть ли смысл обращаться (в полицию - прим.ред.). Потому что телефон лежал в кармане этой куртки, он не мог вывалиться», — сказал он.

Напомним, об избиении Паши Техника рассказала в соцсетях его жена Ева Карицкая. Она посчитала, что злоумышленники не смогут продать редкую дорогую куртку, в отличие от телефона.

Ранее сообщалось, что Паша Техник рискует получить 10-летний срок после жалобы Мизулиной.