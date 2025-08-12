Избивший жену член «Русской общины» пожаловался на предвзятость суда

Станислав Белоус, координатор отделения «Русской общины» в Троицке Челябинской области, которого привлекли к ответственности за нанесение побоев жене, выступил с заявлением, в котором обвинил судебную систему в подрыве основ семьи. Свое обращение он опубликовал в официальном паблике движения во «ВКонтакте».

На видеозаписи Белоус, на фоне символики с изображением Христа и патриотическим девизом, рассказывает свою версию произошедшего и выражает недовольство решением суда.

Он утверждает, что суд, вынося решение по административной статье о побоях, проигнорировал его вклад в общественную деятельность и наличие у него детей на иждивении.

Белоус назвал инцидент с избиением жены получившим широкий общественный резонанс и обвинил суд в необъективности и посягательстве на традиционные семейные устои.

Авторы публикации сопроводили ролик подробным комментарием, назвав освещение дела Белоуса в средствах массовой информации провокацией. В произошедшем они обвинили саму супругу Белоуса, утверждая, что «Станислав лишь пытался ее успокоить, удерживая руки и дав пощечину, что впоследствии было интерпретировано как „побои“».

В сообщении также подчеркивается, что Белоус, выразивший обеспокоенность разрушением института семьи, фактически не проживает с супругой с начала года. В «Русской общине» потерпевшую называют бывшей женой Белоуса, хотя официально развод еще не оформлен. Представители движения пообещали предать огласке имена всех, кто, по их мнению, причастен к данной «провокации».

Ранее сообщалось, что «Русская община» устроила разборки со свистевшими вслед девушкам мигрантами.