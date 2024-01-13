Издание Daily Mail привело подробности смерти английской королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась во время сна, тихо и безболезненно. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Журналисты в своей статье сослались на записку, которую составил Эдвард Янг, личный секретарь королевы. Причиной смерти, как он считает, стал преклонный возраст.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», - процитировали Янга авторы материала.

Данный документ хранится в Королевском архиве, но раньше о его существовании никто не знал. Помимо этого издание сослалось на рассказ нынешнего короля Карла III. Тот якобы провел час с матерью наедине, после чего отправился на прогулку за грибами. Уже возвращаясь домой, он узнал о смерти королевы.

В прошлом году в память о королеве прошел собачий парад, в котором участвовали корги. На них были надеты одежды, подобные монаршим, а также миниатюрные короны.