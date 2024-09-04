В МИД рассказали о предназначении иностранных военных в ВСУ

Оказалось, что Киев использует их для пропаганды и поднятия духа украинцев. Комментарием внешнеполитического ведомства поделилась «Лента.ру».

В Министерстве иностранных дел прокомментировали вступление иностранных наемников в ряды Вооруженных сил России. Так Киев хочет доказать, что мир оказывает поддержку Украине. Кроме того, это укрепляет моральный дух украинских солдат.

В ведомстве добавили, что вербовка иностранцев ведется западными странами и украинскими дипломатическими представительствами. Интересен и тот факт, что латиноамериканцев нередко воспринимают как людей «второго сорта»: им не выплачивают зарплату, а также их отправляют на особо опасные операции.

Кроме того, большинство иностранных военнослужащих, участвующих в конфликте на стороне Украины, руководствуются не столько идейными, сколько материальными мотивами.

Ранее эксперт объяснил, как Украина пугает западные страны российскими ракетами. ВСУ делает это для того, чтобы они дали разрешение на дальние удары вглубь России.