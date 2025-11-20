«Издеваются над нами»: тепло приходит в квартиры Омска реже, чем коммунальные обещания

Жители Омска продолжают сообщать о регулярных перебоях в подаче отопления и горячей воды, несмотря на то что город ранее получил паспорт готовности к зиме. По сообщениям горожан, отключения фиксируются в разных районах и повторяются уже не первый месяц. Об этом пишет Город55 .

Наиболее сложная ситуация сложилась в Амурском поселке. После взрыва на газопроводе в Ростовке 18 ноября местные котельные, работающие на газе, остановились. Отопление отсутствовало как минимум до позднего вечера 19 ноября. Местные жители заявляют, что перебои в этом районе происходят не впервые — в ноябре это уже третий или четвертый случай, а до этого отключения отмечались в октябре. Работу компании «Теплогенерирующий комплекс» регулярно критикуют в городских пабликах.

По словам омичей, ответов от администрации города и ресурсоснабжающих организаций они не получают. Часть жителей отмечает, что текущий эпизод стал четвертым отключением отопления за месяц. Губернатор сообщил, что ремонт на газопроводе завершен, что позволяет рассчитывать на восстановление подачи газа и повторный запуск котельных.

Жалобы поступают и из Ленинского округа. По словам жителей, отключения там происходят чаще всего по четвергам и повторяются годами. Омичи иронично отмечают, что изношенные сети нуждаются в полной замене, поскольку временные меры не решают проблему. Аналогичные перебои фиксируются и на улице Карла Маркса, где жители вынуждены пользоваться обогревателями, что вызывает опасения по поводу пожарной безопасности.

Горожане задаются вопросом, как система отопления будет справляться с нагрузкой зимой, если сбои происходят даже в относительно мягкие ноябрьские дни.

Ранее сообщалось, что зима в России будет холоднее прошлой, но теплее нормы.