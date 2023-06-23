«Издевка, а не решение»: сеть пиццерий отказалась выполнять обязательства перед клиентами, набившими тату с ее логотипом

«Домино’с Пицца» не может выполнить условия акции, согласно которой обещала бесплатно предоставлять блюда клиентам с татуировкой логотипа заведения на протяжении 100 лет. Сеть пиццерий предложила перебить рисунки на теле участников акции.

21 июня этого года в «Домино’с Пицце» сообщили об обработке всех обращений клиентов, чтобы улучшить сервис. Сразу же в социальных сетях на пиццерию обрушился шквал вопросов об акции «ДоминосНавсегда», которая проводилась в 2018 году. Тогда россияне могли сделать татуировки с логотипом компании ради сертификата на пожизненное получение пиццы.

Вероятно, сейчас «Домино’с Пицца» не может выполнить это обещание, поэтому предложила клиентам «забить» татуировки за счет компании. Людей такое предложение не устроило.

«Я не хочу татуировку, я хочу обещанную пиццу»; «Выходит, что вы разорвали договор в одностороннем порядке»; «Я лучше тогда сведу эту татуировку лазером»; «То, что вы предлагаете — издевка, а не решение», — высказались недовольные.

Также многие в комментариях упомянули, что пицца оказалась и не совсем бесплатной. Якобы участники акции выплачивали некий налог на блюда и теперь хотят его вернуть.

В ответ на жалобы пользователей представители «Домино’с Пиццы» ответили, что работают над решением проблемы каждый день и готовы рассмотреть различные варианты ее решения.

Ранее россияне заявили, что больше не будут ходить во «Вкусно — и точку».