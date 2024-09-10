Изменилось время церемонии прощания с Александром Масляковым

Стали известны актуальные дата, время и место прощания с бессменным ведущим КВН. Соответствующей информацией поделились в официальном телеграм-канале Клуба веселых и находчивых.

Уточняется, что время церемонии прощания с Александром Масляковым было изменено. Она пройдет 11 сентября с 10:00 до 13:00 в «Планете КВН». Ранее гражданскую панихиду планировали провести с 10:00 до 14:00 в том же месте.

Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был руководителем Клуба веселых и находчивых на протяжении многих десятилетий. Ведущий внес огромный вклад в развитие этого популярного проекта.

Точное время проведения мероприятия теперь составит 3 часа вместо изначально запланированных 4 часов.

Ранее молодую внучку Александра Маслякова назвали наследницей империи КВН. Таисии сейчас 18 лет. Девушка ведет свой личный блог на 10 тыс. подписчиков.