Молодую внучку Александра Маслякова назвали наследницей империи КВН

После смерти телеведущего Александра Маслякова его внучку Таисию стали называть единственной наследницей империи КВН. С раннего детства она посещала все игры, выступала на телевидении и знала кухню Клуба изнутри. KP.RU выяснил, как живет 18-летняя родственница почившей звезды.

Таисия с раннего возраста выступала в ансамбле «Непоседы», однако так и не связала свою жизнь со сценой. Ее тянуло к творчеству, но роли архитектора и дизайнера она также не примерила. В девять лет Маслякова неожиданно заявила о себе как ведущая: вместе с сыном основательницы «Непосед» девочка отвечал концерт «Взрослые и дети». Этот вечер познакомил ее с легендарными звездами эстрады, включая Долину и Баскова.

В 2016 поучаствовала Тася и в КВН, в составе «Сборной ГУУ и МИСиС» в игре 1/8 финала Высшей лиги. Она и участники представили пародию на детский «Голос». Девочка ожидаемо оказалась на месте ведущей «Детского КВН» на «Карусели». Далее она вовлеклась в телевидение и перешла на СТС и еще позже на Первый канал. Везде она шла за юмористической программой.

В 2023 году на телеканале «Солнце» появилась аналогия детского КВН. Вести его стал бывший кавээнщик Валдис Пельш и снова Таисия Маслякова. Сейчас ей 18 лет, она ведет свой блог на 10 тысяч подписчиков, публикует множество снимков из путешествий и видно, как она одевается в дорогие бренды. Узнать светловолосую малышку из детского КВН уже тяжело. Примечательно, что в итоге Маслякова поступила, как и ее родственники, на факультет управления и политики.

«Являясь единственной наследницей империи КВН (ее отцу теперь принадлежат 100% уставного капитала ООО «ТТО АМИК» — производителя игр), Маслякова, скорее всего, окончит вуз и присоединится к команде папы», — пишет КП.

Сама Таисия комментировала смерть дедушки словами о том, что окружение видит ее совсем не такой, какая она есть. Многие пишут ей гадости из-за фамилии, но кто-то сочувствует или отдает позитив. Наследница КВН старается не переживать по поводу реакции общественности и не реагирует на хейт в сторону ее или почившего родственника.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Масляковым состоится в «Планете КВН» 11 сентября.