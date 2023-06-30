«Изменится вся структура финансов»: знаменитый экстрасенс спрогнозировала масштабные изменения в России

Сильнейшая провидица России Инна Мишина рассказала, какие изменения ждут Россию в ближайшие семь лет. Ясновидящая уверена, что будущее у страны многообещающее.

С 2027-го по 2028-й год она увидела замену рубля на новый формат валюты.

«Возможно, это будет какая-то новая электронная система, из-за которой изменится и вся структура наших финансов», — предсказала Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По прогнозу собеседницы, именно с 2029-го года в стране произойдет резкий скачок в развитии всех отраслей.

«Нас ждет активное процветание бизнеса, всей промышленной сферы, а также инфраструктуры. Россия вообще станет мировым лидером, так как с нами будут сотрудничать практически все европейские государства, и они будут процветать», — добавила экстрасенс.

В этом же году, отметила провидица, вырастет уровень жизни граждан. В стране не останется необеспеченных семей, а изменения в ряде законов усилят их безопасность.

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