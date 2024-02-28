Изменившаяся дочь Глюкозы пережила неожиданную травму

Лидия Чистякова, дочь певицы Глюкозы и бизнесмена Александра Чистякова, была травмирована в одном из банков. Об этом инциденте сообщает портал «Дни.ру» .

16-летняя Лидия Чистякова имеет необычную внешность, которую создала самостоятельно. Звездная мать никогда не мешала экспериментам девочки, которая из куклы превратилась в кого-то из хиппи-тусовки. Бунтарка по жизни, хоть и не похожа на Глюкозу, но тоже строит карьеру певицы под псевдонимом Ray.

Недавно девочка рассказала, как оскандалилась в банке. Именно там на глазах у всех она неожиданно столкнулась на угловой скорости со стеклянной дверью. По признанию Лидии, было стыдно и больно. Этот случай произошел 26 февраля, так что воспоминания подростка еще сильны. По словам молодой певицы, она едва сдержала крик и слезы, но в итоге ей удалось их подавить.

Напомним, что Глюкоза участвовала в скандальной вечеринке Ивлеевой. После этого ее продюсер Фадеев забрал у нее псевдоним, который она использовала на протяжении всей карьеры.