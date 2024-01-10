Изменившаяся певица Слава пожаловалась поклонникам на лишний вес

Артистка страдает от собственных изменений, которые произошли после праздников. Об этом сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на соцсети.

Певица редко скрывает от поклонников какую-то личную информацию, даже если она касается ее изменений. Недавно звезда призналась, что новогодние праздники не прошли для нее бесследно: исполнительница набрала много лишних килограммов.

Слава появилась на видео в соцсети в тканевой косметологической маске, посмеявшись над собственной процедурой.

«Мне нужна не маска, а минус 15 килограмм. Сейчас на следующем видео вы убедитесь в этом», — заявила певица.

На фоне моря Слава показала свои проблемные зоны под песню American boy группы «Комбинация». Звезду действительно сложно узнать, но несмотря на претензии к своему телу, поклонники по-прежнему считают, что артистка в отличной форме для 43 лет. Сама Слава лишь смеется над новым недостатком, ведь это помогает ей легче переживать трудности и справляться с комплексами.

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