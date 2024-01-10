Оголившаяся Кристина Асмус посмеялась над россиянами

Звезда «Текста» решила побесить поклонников и оголилась, несмотря на разгоревшийся скандал после развратной вечеринки Ивлеевой. Об этом сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на соцсети.

После праздников многие боятся вставать на весы, ведь итак понятно: майонезные салаты имели «тяжелые» последствия. Пока россияне думают, как возвращаться в форму, Кристина Асмус решила поиздеваться над ними.

В личном блоге актриса опубликовала фотографию в нижнем белье и халате, а заодно похвасталась, что праздники не отразились на ее фигуре.

«Сейчас буду вас бесить (хотя, куда уж больше))), но я после праздников осталась в своей форме и не набрала даж полкилограммушка» (Орф.и пунк. автора сохранены. – Прим. ред.), — написала звезда.

Асмус не смогла сыграть на чувствах располневших фанатов: многие похвалили ее за прекрасный вид и форму. Часть же посоветовала актрисе лучше питаться и не слишком худеть.

Ранее сообщалось, что иск на миллиард к Ивлеевой решили отправить повторно после отклонения заявления судом.